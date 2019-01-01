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Какой санаторий порекомендуете?

Саратов Туристический » Туристические форумы Саратова » Разное [Страниц (1)]

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Pototopi


Новичок
Покинул форум
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Приветствую! Народ, а какой санаторий порекомендуете чтобы там здоровье поправить? Пора, годы берут свое, пора следить за здоровьем) Подскажите еще и билеты туда недорогие)
В начало Всего записей: 26   Дата рег-ции: Июнь 2019   Отправлено: 25 Февраля, 2020 - 15:24:51
Bethov


Новичок
Покинул форум
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Ну так ответ очевиден. Нет ведь ничего лучше чем санатории Сочи с лечением это и не дорого, и реально классно. Там не только подлечиться можно, но и просто приятно время провести. Рекомендую смело, очень мне нравятся такие санатории
В начало Всего записей: 6   Дата рег-ции: Нояб. 2019   Отправлено: 26 Февраля, 2020 - 02:21:04
LifeIsGood


Новичок
Покинул форум
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А вот по поводу билетов тебе нужно обратить внимание на luckyjourney.ru там можно купить авиабилет дешевый, что как по мне очень неплохо. Удобный поиск, низкие цены, рекомендую!)
В начало Всего записей: 22   Дата рег-ции: Июнь 2019   Отправлено: 26 Февраля, 2020 - 17:49:46
 
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Саратов Туристический » Туристические форумы Саратова » Разное » Какой санаторий порекомендуете? [Страниц (1)]


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