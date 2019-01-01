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Pototopi





Новичок

Покинул форум



Приветствую! Народ, а какой санаторий порекомендуете чтобы там здоровье поправить? Пора, годы берут свое, пора следить за здоровьем) Подскажите еще и билеты туда недорогие)

В начало 26 Дата рег-ции: Июнь 2019 Отправлено: 25 Февраля, 2020 - 15:24:51 Всего записей:Дата рег-ции:

Bethov





Новичок

Покинул форум



Ну так ответ очевиден. Нет ведь ничего лучше чем санатории Сочи с лечением это и не дорого, и реально классно. Там не только подлечиться можно, но и просто приятно время провести. Рекомендую смело, очень мне нравятся такие санатории

В начало 6 Дата рег-ции: Нояб. 2019 Отправлено: 26 Февраля, 2020 - 02:21:04 Всего записей:Дата рег-ции:

LifeIsGood





Новичок

Покинул форум



А вот по поводу билетов тебе нужно обратить внимание на luckyjourney.ru там можно купить авиабилет дешевый, что как по мне очень неплохо. Удобный поиск, низкие цены, рекомендую!)