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Приветствую! Народ, а какой санаторий порекомендуете чтобы там здоровье поправить? Пора, годы берут свое, пора следить за здоровьем) Подскажите еще и билеты туда недорогие)
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Всего записей: 26 Дата рег-ции: Июнь 2019 Отправлено: 25 Февраля, 2020 - 15:24:51
Ну так ответ очевиден. Нет ведь ничего лучше чем
санатории Сочи с лечением это и не дорого, и реально классно. Там не только подлечиться можно, но и просто приятно время провести. Рекомендую смело, очень мне нравятся такие санатории
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Всего записей: 6 Дата рег-ции: Нояб. 2019 Отправлено: 26 Февраля, 2020 - 02:21:04
А вот по поводу билетов тебе нужно обратить внимание на luckyjourney.ru там можно
купить авиабилет дешевый, что как по мне очень неплохо. Удобный поиск, низкие цены, рекомендую!)
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Всего записей: 22 Дата рег-ции: Июнь 2019 Отправлено: 26 Февраля, 2020 - 17:49:46
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